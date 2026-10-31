एक ही दिन में ईरान ने तीन बार US इजरायल को दी चेतावनी, सेना को खुली छूट, आरघची बोले- युद्ध छिड़ सकता है

Iran US war: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दी जा रही चेतावनियां लगातार तेज होती जा रही है। आज एक ही दिन में ईरान की ओर से तीन कड़े बयान सामने आए हैं। इन तीनों ही बयानों के जरिए ईरान ने अमेरिका और इजरायल को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची, सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मोजतबा खामेनेई और IRGC के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने ये बयान दिए हैं। इन तीनों बयानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर युद्ध फिर शुरू हुआ तो ईरान हर हाल में जवाब देगा।