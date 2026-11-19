गजानंद एक उभरते हुए हिंदी पत्रकार हैं और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मीडिया जगत में कदम रखा है। पत्रकारिता यात्रा की शुरुआत 2025 में देश के प्रतिष्ठित हिंदी समाचार पत्र 'राजस्थान पत्रिका' से हुई। फिलहाल गजानंद बिजनेस डेस्क पर इकोनॉमी, टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड लोन, कमोडिटी, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इश्यूज, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और इंडस्ट्री से जुड़े आर्टिकल लिखते हैं। गजानंद को पत्रिका में सबसे पहले प्रिंट सेक्शन में काम करने का मौका मिला। प्रिंट सेक्शन में अखबार के एडिटोरियल पेज तथा ब्रेन पावर पेज पर काम किया। इसके बाद Patrika.com के राजस्थान डिजिटल डेस्क पर काम करने का अवसर मिला। राजस्थान डेस्क पर काम करते हुए राजस्थान बजट 2025-26 को कवर करने का मौका मिला। इसके अलावा क्राइम, राजनीतिक बयान, पुलिस कार्रवाई, अदालत के फैसले, प्रमुख त्यौहार और पर्यटन से जुड़े कई आर्टिकल पब्लिश किए। गजानंद ने राजस्थान विश्वविद्यालय से Mathematic विषय से B.SC. की डिग्री ली है। इसके साथ ही राजकीय ITI केंद्र, बनीपार्क जयपुर से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। गजानंद से संपर्क करने का पता gajanand.prajapat@services.patrika.com है। सुझाव, विचार या प्रतिक्रिया देने के लिए मुझसे बेझिझक संपर्क करें।