राहुल गांधी से पहले भी था सोनिया-राजीव का एक बेटा, जन्म के बाद हुई थी मौत; पहली बार Sonia Gandhi ने बताया दर्दनाक सच

Belonging A Journey of Love: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किताब में अपनी जिंदगी का एक ऐसी दर्दनाक कहानी का खुलासा किया है, जिसके बारे में अब तक सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी थी। दरअसल, अपनी आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' में सोनिया गांधी ने पहली बार अपने उस नवजात बेटे को खोने का दर्द बयां किया है, जिसकी जन्म के कुछ ही समय बाद मौत हो गई थी।