‘सीएम विजय कहाँ हैं?’, 22 करोड़ के बैंक घोटाले को लेकर बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार को घेरा

तमिलनाडु में बीजेपी राज्य सचिव विनोज पी. सेल्वम (Vinoj P Selvam) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "तमिलनाडु सरकार के बैंक खातों से कथित तौर पर 22.10 करोड़ रूपए की सरकारी रकम निकाल ली गई। रामनाथपुरम से 14 करोड़ रूपए, नागपट्टिनम से 3.10 करोड़ रूपए और तिरुप्पुर से 5 करोड़ रूपए निकाले गए। तीन जिले।"



"कई सरकारी खाते। करदाताओं के करोड़ों रूपए कथित तौर पर चुरा लिए गए। क्या लोगों के टैक्स के पैसे की कोई सुरक्षा नहीं है? क्या यही विजय सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव खासियत है? यह घटना विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार की प्रशासनिक निगरानी, ​​जवाबदेही और तैयारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये फंड ग्रामीण विकास, जरूरी सेवाओं और जन कल्याण के लिए हैं। यह वो पैसा है जो आम नागरिकों के फायदे के लिए सरकार को सौंपा गया था।"



"साइबर अपराधियों ने कथित तौर पर सरकारी भुगतान प्रणालियों में सेंध कैसे लगाई? करोड़ों रुपये के लेनदेन कैसे हो गए? सुरक्षा जांच, वित्तीय नियंत्रण और निगरानी के तंत्र कहाँ थे? लोगों के पैसे की सुरक्षा करना सरकार का बुनियादी कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करने में होने वाली कमियों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? जब तमिलनाडु की जनता जवाब मांग रही है, तब सीएम विजय कहाँ हैं?"