मोदी-जेलेंस्की बातचीत के बाद जयशंकर ने लावरोव से की चर्चा, ब्लैक सी और फूड कॉरिडोर पर भारत ने दिए सुझाव

वॉशिंगटन डीसी में भारत के लॉबिंग फर्मों से जुड़ने और अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण कानून (FARA) के तहत सामने आई जानकारी पर जायसवाल ने कहा कि, दूतावासों का ऐसी फर्मों की मदद लेना सामान्य कूटनीतिक परंपरा है। इसका मकसद अमेरिकी प्रशासन, सांसदों और अन्य पक्षों तक पहुंच बनाना होता है। उन्होंने बताया कि भारत 1948 से वॉशिंगटन में लॉबिंग फर्मों के साथ काम कर रहा है और यह सब अमेरिकी कानूनों, खासकर FARA के तहत होता है, जिसमें इन फर्मों की गतिविधियां सार्वजनिक की जाती हैं।