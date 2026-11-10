ढाका की झुग्गियों को दिल्ली बताकर भारत की बदनामी कर रहे थे चीनी ब्लॉगर, MEA ने की कार्रवाई की मांग

रिपोर्ट के मुताबिक, ये लोग चीन के वीचैट और डौयिन जैसे प्लेटफॉर्म (टिकटॉक का चीनी संस्करण) पर लाइव वीडियो दिखाते थे। एक महिला ब्लॉगर ने झुग्गियों को दिल्ली बताते हुए वहां के घरों और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं, एक दूसरे ब्लॉगर ने चाय की दुकानों को लेकर भी गलत बातें कहीं। कुछ महिला ब्लॉगर्स ने खुद को भारतीय पुरुषों से शादी करने वाली चीनी महिला बताया। साथ ही भारतीय इलाकों में रहने का दावा भी किया।