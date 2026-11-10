10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

ढाका की झुग्गियों को दिल्ली बताकर भारत की बदनामी कर रहे थे चीनी ब्लॉगर, MEA ने की कार्रवाई की मांग

India MEA Statement: ढाका की गरीब बस्तियों में वीडियो बनाकर उन्हें दिल्ली की बताने वाले चीनी ब्लॉगर्स का मामला सामने आया है। भारत ने इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Updated: 10 Nov 2026, 5:50 PM IST

Fake India Narrative

ढाका की बस्तियों को दिल्ली बताने पर भारत ने जताई नराजगी (फाइल फोटो- ani)

Fake Videos News: बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गरीब इलाकों के वीडियो बनाकर उन्हें दिल्ली का बताने के मामले पर भारत ने नाराजगी जताई है। कुछ चीनी ब्लॉगर्स पर आरोप है कि वे ढाका की झुग्गियों, तंग गलियों और गंदगी वाले इलाकों की लाइव वीडियो बनाकर चीन के लोगों को दिखा रहे थे।

साथ ही ये लोग दावा करते हैं कि यह भारत की राजधानी दिल्ली के हालात हैं। इन रिपोर्ट्स के मीडिया में आने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसे गलत जानकारी फैलाने की कोशिश बताते हुए संबंधित अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

‘टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से चार युद्ध लड़े, RSS ने क्या किया?’ प्रियांक खरगे ने RSS और BJP पर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
Priyank Kharge on Tipu Sultan

भारत ने जताई नाराजगी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स भारत ने देखी हैं। किसी भी देश की गलत तस्वीर पेश करने की ऐसी कोशिशें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ढाका को दिल्ली बताकर दिखाने के लिए स्थानीय लोगों को पैसे देने से और झूठी बातें फैलाने से उनकी खुद की विश्वसनीयता कम होती है। जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

ढाका में 150 से ज्यादा चीनी ब्लॉगर्स का दावा

बांग्लादेशी अखबार 'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के मुताबिक, 150 से ज्यादा चीनी ब्लॉगर्स ढाका के उत्तरा इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। वे सेक्टर 12 और टेकपारा की गरीब बस्तियों में टीन की छत वाले घरों के आसपास वीडियो बनाते थे। इनमें से कई लोग दो मोबाइल फोन रखते थे। एक से लाइव वीडियो दिखाते थे, जबकि दूसरे में उनके बोलने की स्क्रिप्ट होती थी।

दिल्ली बताकर क्या दिखा रहे थे?

रिपोर्ट के मुताबिक, ये लोग चीन के वीचैट और डौयिन जैसे प्लेटफॉर्म (टिकटॉक का चीनी संस्करण) पर लाइव वीडियो दिखाते थे। एक महिला ब्लॉगर ने झुग्गियों को दिल्ली बताते हुए वहां के घरों और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं, एक दूसरे ब्लॉगर ने चाय की दुकानों को लेकर भी गलत बातें कहीं। कुछ महिला ब्लॉगर्स ने खुद को भारतीय पुरुषों से शादी करने वाली चीनी महिला बताया। साथ ही भारतीय इलाकों में रहने का दावा भी किया।

स्थानीय लोगों ने जताया विरोध

इन वीडियो से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। उनका आरोप है कि कई बार चीनी ब्लॉगर बिना पूछे उनके घरों में घुसकर वीडियो बनाते हैं। पुलिस में शिकायतों करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात भी सामने आई है। उत्तरा वेस्ट पुलिस स्टेशन के अधिकारी मोहम्मद खालिद मंसूर ने कहा कि पुलिस को इसकी जानकारी है, लेकिन भाषा की परेशानी के कारण कार्रवाई में दिक्कत आ रही है।

जम्मू कश्मीर से जो छीना, उसे वापस लाएंगे’, उमर के मंत्री ने 370 और पुराने झंडे पर खाई कसम, BJP ने दिया जवाब

ये भी पढ़ें
Omar Abdullah Government Crisis
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.