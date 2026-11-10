जम्मू कश्मीर से जो छीना, उसे वापस लाएंगे’, उमर के मंत्री ने 370 और पुराने झंडे पर खाई कसम, BJP ने दिया जवाब

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Photo-IANS)
Article 370: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल हुए मीर सैफुल्लाह ने कुपवाड़ा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ही जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से उसके पुराने झंडे और आर्टिकल 370 को वापस ला सकती है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने इस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और इसे वापस लाने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए।
उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल हुए मीर सैफुल्लाह ने कुपवाड़ा में एक विवादित बयान देते हुए कहा कि सिर्फ उनकी पार्टी ही जम्मू-कश्मीर को उसके पुराने अधिकार वापस दिला सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का पुराना झंडा और राज्य का निशान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू-कश्मीर को एक तोहफा था।
ऐसे में इसे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वापस ला सकती है। उन्होंने यहां बयान देत हुए राज्य के पुराने झंडे और आर्टिकल 370 को वापस लाने की कसम खाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों से जो कुछ भी छीना गया था, उसे वापस दिलाया जाएगा।
सैफुल्लाह के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में हर तरह से फेल हो रही है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी के लोग फिर से जनता को भावनात्मक वादे कर रहे हैं, जो पूरी तरह से खोखले हैं और जनता का इनसे कोई भला होने वाला नहीं है।
सैफुल्लाह के यह कहने पर कि सिर्फ उनकी पार्टी ही आर्टिकल 370 को वापस ला सकती है। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि ये सब अब इतिहास बन चुका है और अब दुनिया में कोई भी जम्मू-कश्मीर में दो झंडे या दो संविधान वाला सिस्टम लागू नहीं कर सकता। बीजेपी ने यहां तक कहा कि नेता जी को अब ऐसे सपने देखना छोड़ देना चाहिए।
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