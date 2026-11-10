जम्मू कश्मीर से जो छीना, उसे वापस लाएंगे’, उमर के मंत्री ने 370 और पुराने झंडे पर खाई कसम, BJP ने दिया जवाब

Article 370: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल हुए मीर सैफुल्लाह ने कुपवाड़ा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ही जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से उसके पुराने झंडे और आर्टिकल 370 को वापस ला सकती है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने इस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और इसे वापस लाने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए।