‘साहस और दृढ़ विश्वास के साथ सच बोलना’: संस्मरण लॉन्च होने के बाद पवन खेरा ने की सोनिया गांधी की तारीफ

उन्होंने कहा, "CPP अध्यक्ष सोनिया गांधी का जीवन आधुनिक समय की सबसे प्रेरणादायक यात्राओं में से एक रहा है। आज, जब उनका संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' दुनिया के सामने आया है, तो हम सभी उनके जीवन के उन नए पहलुओं को जानने के लिए उत्सुक हैं, जिन्होंने इस महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व को गढ़ा है। सोनिया गांधी के साथ करीब से काम करने के दौरान, मैंने देखा है कि उनका स्नेह, उनकी समझदारी और भारत की भलाई तथा इसके मूल मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वाकई प्रेरणा देने वाली है। जिस तरह से उन्होंने बेहद कठिन दौर में पार्टी और UPA का नेतृत्व किया, और तमाम आलोचनाओं व चुनौतियों का डटकर सामना किया, वह सचमुच अविश्वसनीय है। उन्हें इतने करीब से काम करते देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। हमें खुशी है कि अब उनकी कहानी दुनिया के सामने आ गई है।"