‘साहस और दृढ़ विश्वास के साथ सच बोलना’: संस्मरण लॉन्च होने के बाद पवन खेरा ने की सोनिया गांधी की तारीफ

सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' पर पवन खेरा का संदेश, Photo- ANI
Congress leader praises Sonia Gandhi: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की सराहना की और उनके जीवन के सफर को साहस और दृढ़ विश्वास का प्रतीक बताया। 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, खेरा ने सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) को उनके जीवन और जनसेवा से जुड़ी बातों को अपने नजरिए से फिर से सामने लाने का एक साहसिक प्रयास बताया।
उन्होंने कहा, "हमारे बारे में गढ़ी गई छोटी-छोटी बातों की कैद से हमें आजाद करना। हमें पूरी बेबाकी और आत्मविश्वास के साथ खुद से फिर से मिलाना। साहस और दृढ़ विश्वास के साथ सच बोलना। शालीनता से प्यार करना और बिना किसी कड़वाहट के दुख सहना। यही 'प्यार की राजनीति' (Politics of Love) है। 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' अब उपलब्ध है। सोनिया गांधी को बहुत-बहुत बधाई।"
कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी के जीवन को "आधुनिक समय की सबसे प्रेरणादायक यात्राओं में से एक" बताया। 'X' पर एक पोस्ट में, वेणुगोपाल ने बेहद चुनौतीपूर्ण समय में UPA सरकार का नेतृत्व करने के लिए सोनिया गांधी की तारीफ की।
उन्होंने कहा, "CPP अध्यक्ष सोनिया गांधी का जीवन आधुनिक समय की सबसे प्रेरणादायक यात्राओं में से एक रहा है। आज, जब उनका संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' दुनिया के सामने आया है, तो हम सभी उनके जीवन के उन नए पहलुओं को जानने के लिए उत्सुक हैं, जिन्होंने इस महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व को गढ़ा है। सोनिया गांधी के साथ करीब से काम करने के दौरान, मैंने देखा है कि उनका स्नेह, उनकी समझदारी और भारत की भलाई तथा इसके मूल मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वाकई प्रेरणा देने वाली है। जिस तरह से उन्होंने बेहद कठिन दौर में पार्टी और UPA का नेतृत्व किया, और तमाम आलोचनाओं व चुनौतियों का डटकर सामना किया, वह सचमुच अविश्वसनीय है। उन्हें इतने करीब से काम करते देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। हमें खुशी है कि अब उनकी कहानी दुनिया के सामने आ गई है।"
केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने इस बात पर जोर दिया कि सोनिया गांधी ने शांत शक्ति और अटूट प्रतिबद्धता के साथ पार्टी का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस नेता युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं, जो उन्हें ईमानदारी और सच्चे दिल से सेवा करने के लिए प्रेरित करती हैं। X पर एक पोस्ट में, सतीसन ने कहा, "आज मुझे मॉडर्न बुक सेंटर से श्रीमती सोनिया गांधी जी के संस्मरण, 'बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की एक प्रति मिली। लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष और UPA चेयरपर्सन के रूप में, उन्होंने शांत शक्ति और अटूट प्रतिबद्धता के साथ हमारी पार्टी का मार्गदर्शन किया।
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