सलमान खुर्शीद बोले- जब PM के नाम का ऐलान हुआ था तो हमे धक्का लगा, सोनिया की किताब पर नेताओं ने दी प्रतिक्रियाएं

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बोले कि मुझे नहीं पता कि उन दिनों सोनिया गांधी के आवास के भीतर क्या हुआ होगा, जहां उस समय कई लोग और शीर्ष नेता गए थे। मैं उस समय केवल उत्तर प्रदेश का पीसीसी अध्यक्ष था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनें, इसलिए वे सड़कों पर उतर आए थे और मैं भी उनके साथ था। हम सब वहां बैठकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब पीएम के लिए नाम की घोषणा हुई तो यकीनन हम सभी को धक्का तो लगा ही था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उस समय जो फैसला किया था, हम सभी ने उसे स्वीकार किया।