सोनिया गांधी की किताब को लेकर पूर्व RAW चीफ एएस दुलत का बड़ा बयान, ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया सरकार की गलती

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस पर पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस किताब को बहुप्रतीक्षित बताया है। पूर्व रॉ प्रमुख ने कहा कि इस किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए। दुलत के मुताबिक, यह किताब केवल सोनिया गांधी के निजी जीवन से जुड़ी घटनाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें भारत के इतिहास और उसके सफर से जुड़ी कई दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातें भी सामने आएंगी।