‘पापा की महत्वाकांक्षा गुनाह नहीं’, सोनिया गांधी के दावे पर शर्मिष्ठा मुखर्जी का पलटवार

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि, जब प्रणब मुखर्जी ने 'शीर्ष पर बदलाव' की बात कही, तो उन्होंने धीरे से विषय बदल दिया। सोनिया के मुताबिक, प्रणब दा शायद निराश हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे इसे दिल पर लिए बैठे हैं। शर्मिष्ठा ने सोनिया की इस बात पर मुहर लगाई कि उनके पिता ने कोई शिकायत मन में नहीं रखी। उन्होंने कहा कि पिता की डायरियों और उनसे हुई बातचीत के आधार पर वे सोनिया गांधी को भरोसा दिला सकती हैं कि प्रणब दा के मन में उनके या किसी और के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी।