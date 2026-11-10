लाल किला धमाके को एक साल पूरा: शरिया कानून चाहते थे आरोपी, अफगानिस्तान जाने में हुए नाकाम तो रची साजिश

2022 में नबी और उसके साथी हिजरत (इस्लामी राज्य में प्रवास) के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते थे। उनका मानना था कि तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान पूरी तरह से इस्लामिक देश बन गया था। ऑनलाइन हैंडलर के कहने पर मार्च 2022 में वो लोग तुर्की गए, लेकिन अफगानिस्तान का वीज़ा न मिलने की वजह से उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान जाने में नाकाम होने के बाद अप्रैल-मई 2022 में श्रीनगर के ईदगाह में गुप्त बैठक हुई। उन्होंने AGuH Interim नाम का संगठन बनाया। राथर को अमीर, नबी को ऑपरेशंस इंचार्ज और मुजामिल को खजांची बनाया गया। ऑपरेशन का कोडनेम “हेवेनली हिंद” रखा गया और इसके तहत उन्होंने हमले की साजिश रची।