विजय सरकार के छह महीने पूरे, TVK के दो विधायकों पर गंभीर आरोप, कलेक्टर और आम नागरिक से जुड़े मामलों ने बढ़ाई मुश्किल

विजय की अल्पमत सरकार है, इसलिए सबसे बड़ा कदम उनकी सीमाएं भी उजागर कर सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नेतृत्व रविशंकर से उपाध्यक्ष पद छोड़ने को कहने पर विचार कर रहा है। अगर वे इनकार करते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179(सी) के तहत प्रस्ताव लाना होगा। इसके लिए 14 दिन का नोटिस और विधानसभा के सभी सदस्यों के बहुमत का समर्थन चाहिए। यानी अपनी ही पार्टी के विधायक को हटाने के लिए टीवीके को बाहर से भी वोट जुटाने पड़ेंगे।