विजय सरकार के छह महीने पूरे, TVK के दो विधायकों पर गंभीर आरोप, कलेक्टर और आम नागरिक से जुड़े मामलों ने बढ़ाई मुश्किल

तमिलनाडु सीएम विजय (Photo-ANI)
तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुए सीएम सी. जोसेफ विजय को छह महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान TVK के दो विधायक विवादों में घिर गए। कल्लाकुरिची में सवाल यह है कि क्या जिला कलेक्टर ने सत्तारूढ़ दल के विधायक सी. अरुल विग्नेश के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत की है। विग्नेश पर जिलाधिकारी को अश्लील संदेश भेजने का आरोप है। हालांकि, टीवीके विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है।
कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने दावा किया है कि कलेक्टर ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, टीवीके के एक अन्य विधायक एम. रविशंकर पर स्थानीय निवासी कार्तिक कुमार को थप्पड़ और लात मारने का आरोप है। कार्तिक ने कहा कि जब वह विधायक के पास पीने के पानी की किल्लत और कचरा न उठने की शिकायत लेकर गए तो उन्होंने अभद्रता करते हुए मारपीट की।
अभिनेता से नेता बने विजय ने तमिलनाडु की सियासत में एंट्री लेते वक्त वादा किया था कि वह पुरानी राजनीतिक पार्टियों से अलग व्यवहार दिखाएंगे। उनकी पार्टी पुरानी रीति और नीति से अलग काम करेगी, लेकिन इन दो घटनाओं के बाद छह महीने के भीतर टीवीके पर वही आरोप लग रहे हैं, जो कभी डीएमके और अन्नाद्रमुक के शासन में लगते रहे हैं, यानी सत्तारूढ़ दल के विधायक दबंगई करते हैं और नतीजों को संभालने के लिए प्रशासन पर निर्भर रहते हैं।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक टीवीके दोनों मामलों में आंतरिक जांच की तैयारी कर रही है। अब तक किसी भी विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने पार्टी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि सीएम विजय इस मामले में कार्रवाई की तैयारी में हैं।
विजय की अल्पमत सरकार है, इसलिए सबसे बड़ा कदम उनकी सीमाएं भी उजागर कर सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नेतृत्व रविशंकर से उपाध्यक्ष पद छोड़ने को कहने पर विचार कर रहा है। अगर वे इनकार करते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179(सी) के तहत प्रस्ताव लाना होगा। इसके लिए 14 दिन का नोटिस और विधानसभा के सभी सदस्यों के बहुमत का समर्थन चाहिए। यानी अपनी ही पार्टी के विधायक को हटाने के लिए टीवीके को बाहर से भी वोट जुटाने पड़ेंगे।
थुरैयूर में कार्तिक कुमार के कथित पिटाई वाला मामले का वीडियो राज्य में जमकर वायरल हुआ। इसमें एक व्यक्ति बार-बार दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि किस गांव के हो? पिटने वाला कहता रहता है कि उसने विजय को वोट दिया था। कार्तिक कुमार का कहना है कि पिटने वाले वही हैं और उन्हें मारने वाले रविशंकर हैं।
कुमार के मुताबिक उनके इलाके में एक हफ्ते से पीने के पानी की किल्लत थी। नगर अधिकारियों से गुहार का कोई असर नहीं हुआ और विधायक को किए गए फोन अनसुने रहे। दिवाली की रात वे मनचनल्लूर में रविशंकर के घर गए थे। पुलिस का कहना है कि उसे कथित मारपीट की कोई शिकायत नहीं मिली है।
कल्लाकुरिची मामले में डीएमके सांसद कनिमोझी ने आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि विधायक विग्नेश ने कलेक्टर पद्मजा को अश्लील संदेश भेजा और शराब के नशे में उनके सरकारी आवास पर जाकर उन्हें परेशान किया। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कलेक्टर को एक समर्पित सुरक्षा अधिकारी दिया गया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
कनिमोझी ने सवाल उठाया कि अगर खतरा सत्तारूढ़ दल के विधायक से ही हो, तो एक समर्पित अधिकारी कलेक्टर को क्या सुरक्षा दे पाएगा। ज्योतिमणि ने जांच और आरोप साबित होने पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हुनर और मेहनत से ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं को भी शरीर तक सीमित कर दिया जाता है।
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