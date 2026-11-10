वंदे मातरम् पूरा होने से पहले बैठ गए केरल के स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर और विधायक; वीडियो वायरल होने पर विवाद

Vande Mataram Controversy: केरल में वंदे मातरम् के गायन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पूरा होने से पहले ही अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इस दौरान मंत्री के साथ कलेक्टर और कुछ अन्य नेता भी बैठ गए, जबकि कई राष्ट्रगीत समाप्त होने तक खड़े रहे। अब इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है।