दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज, गोपाल राय ने भाजपा सरकार को घेरा; ग्रीन पटाखों पर मांगा जवाब

आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि करीब एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। हालांकि, बाजार में इन पटाखों की उपलब्धता और इनके निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। निर्माताओं को भी आशंका थी कि पारंपरिक पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखों की बिक्री कैसी रहेगी। ऐसे में दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में धुएं की मोटी परत छा गई।