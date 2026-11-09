मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान पर BJP का पलटवार, गौरव भाटिया बोले- कांग्रेस का DNA हिंदू त्योहारों की पहचान बदलने का?

Diwali Eid Controversy: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के ‘दिवाली खुशियों की ईद है, कई दिनों तक चलने वाली ईद है’ वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गआ है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे हिंदू त्योहारों की पहचान बदलने और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि खरगे के बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।