जाति जनगणना से किसान आंदोलन तक… जयराम रमेश ने दिवाली पर PM मोदी को पुराने बयानों की दिलाई याद

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय आंदोलनकारियों पर नक्सली विचारधारा का समर्थन करने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने उन्हीं तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया।