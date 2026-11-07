ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का सोनिया गांधी पर निशाना, बोले- बाबरी मस्जिद गिराए जाने के वक्त भी दिखानी चाहिए थी संवेदनशीलता

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर निजी अनुभव शेयर किए है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि दिसंबर 1992 में जब वह टीवी पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस देख रही थीं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। सोनिया की इस बात पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की प्रतिक्रिया सामने आई है।