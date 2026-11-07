SIR के विरोध में उतरी CJP के समर्थन में शशि थरूर, बोले- लोकतंत्र में सभी को विरोध का अधिकार

Shashi Tharoor Supports CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के ‘'जंतर-मंतर एट कोच्चि' विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति और संगठन को अपनी बात रखने तथा विरोध जताने का अधिकार है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। उन्हें विरोध प्रदर्शन करने दीजिए। देखते हैं कि जनता की क्या राय है।