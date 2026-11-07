दिवाली पर ब्रिटिश उच्चायोग का संदेश: भारत-यूके FTA के बाद बोले- “आगे और भी बहुत कुछ”

India UK relations: भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को रेखांकित करते हुए दिवाली मनाई। उन्होंने दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी के भविष्य को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के लिए "बहुत कुछ" होना बाकी है।

'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, ब्रिटिश उच्चायोग ने दिवाली की शुभकामनाएं दीं और कहा कि इस महत्वपूर्ण व्यापार समझौते के पूरा होने के बाद यह अवसर और भी खास हो गया है।