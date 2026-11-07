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दिवाली पर ब्रिटिश उच्चायोग का संदेश: भारत-यूके FTA के बाद बोले- “आगे और भी बहुत कुछ”

भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने दिवाली की शुभकामनाओं के साथ भारत-यूके FTA की सराहना की। X पर पोस्ट में कहा, दोनों देशों के लिए आगे "बहुत कुछ" होना बाकी है। पढ़ें पूरी खबर।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 7 Nov 2026, 5:21 PM IST

UK India trade

ब्रिटिश उच्चायोग ने FTA को बनाया दिवाली जश्न का हिस्सा, Photo- ChatGpt

India UK relations: भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को रेखांकित करते हुए दिवाली मनाई। उन्होंने दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी के भविष्य को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के लिए "बहुत कुछ" होना बाकी है।
'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, ब्रिटिश उच्चायोग ने दिवाली की शुभकामनाएं दीं और कहा कि इस महत्वपूर्ण व्यापार समझौते के पूरा होने के बाद यह अवसर और भी खास हो गया है।

दिवाली की मुस्कान

भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने 'X' पर अपनी पोस्ट में लिखा, "इस साल दिवाली की मुस्कान कुछ ज्यादा ही चमक रही है! हमारे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के पूरा होने और आधुनिक यूके-भारत साझेदारी के लिए आगे और भी बहुत कुछ होने की संभावनाओं के साथ, हमारे पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं!"

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यह जश्न ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) जुलाई में लागू हो गया है। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस समझौते का उद्देश्य बेहतर बाजार पहुंच, व्यापार उदारीकरण और शुल्क में छूट के जरिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक एकीकरण को गहरा करना है।

भारत को ये होगा फायदा

इस समझौते के तहत, भारत को यूके में अपने लगभग 99 प्रतिशत निर्यात पर 'जीरो-ड्यूटी' (बिना शुल्क के) पहुंच मिलेगी, जिसमें व्यापार मूल्य का लगभग 100 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। उम्मीद है कि यह समझौता भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करेगा, निवेश आकर्षित करेगा और व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करेगा।

यह समझौता भारत को सेवा क्षेत्र में भी ऐसे व्यापक वादे देता है, जो यूके द्वारा किसी भी मुक्त व्यापार समझौते के तहत अब तक दिए गए सबसे महत्वाकांक्षी वादों में से एक हैं।
इस बीच, भारत में कई विदेशी राजनयिक मिशनों ने भी अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर रोशनी का त्योहार दिवाली मनाई। इससे उनके बीच के उत्सव के उत्साह और भारत के साथ उनके सांस्कृतिक जुड़ाव की झलक मिलती है।

जापान, फ्रांस के राजदूतों ने भी मनाई दिवाली

भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने जापानी दूतावास में भारतीय और जापानी सहयोगियों के साथ दिवाली मनाई। भारत में यह उनकी तीसरी दिवाली थी। भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने भी अपने वार्षिक दिवाली समारोह की झलकियां एक मजेदार वीडियो के जरिए साझा कीं। इस वीडियो में दूतावास के कर्मचारी और भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी माथू नजर आए।

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