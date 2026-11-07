Maharashtra Crime: प्रेमिका को कार में डालकर भागा युवक, पुलिस ने घेरा तो बोला- लड़की को मारूंगा या खुद मर जाऊंगा

पुलिस को सामने देखकर मुख्य आरोपी ने हाथ में धारदार हथियार उठा लिया। उसने धमकी दी कि वह या तो युवती को मार देगा या खुद की जान ले लेगा। करीब आधे घंटे तक वह पुलिस के सामने हंगामा करता रहा। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने सावधानी से आरोपी को काबू करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिसकर्मी गणेश वाघमोडे ने अपनी जान की परवाह किए बिना आरोपी को पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारा।