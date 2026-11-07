दिवाली से पहले सीएम विजय का बड़ा तोहफा, छात्रों को लैपटॉप देगी सरकार, वेट्री योजना के लिए 2000 करोड़ मंजूर

तमिलनाडु सरकार ने कॉलेज छात्रों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ‘वेट्री लैपटॉप योजना’ के तहत 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री विजय के निर्देश पर सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।