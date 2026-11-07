ट्रेनें लेट क्यों हो रहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई वजह, दिवाली-छठ से पहले वेटिंग टिकट वालों के लिए भी बड़ी खबर

Indian Railways: दिवाली और छठ पूजा से पहले देश में ट्रेनों की लेटलतीफी, नेटवर्क पर बढ़ते दबाव और वेटिंग लिस्ट की समस्या को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेलवे नेटवर्क पर पीक कंजेशन यानी अत्यधिक दबाव की स्थिति बनी हुई है। कोयले और अन्य माल की ढुलाई में तेजी आने से रेल नेटवर्क पर दबाव बढ़ा है। इससे यात्री ट्रेनों के संचालन और उपलब्धता पर भी असर पड़ रहा है।