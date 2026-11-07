भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर हुए कथित हमले पर भड़कीं ममता बनर्जी, पूछा- क्या देश में लोकतंत्र या संविधान नहीं है?

TMC प्रमुख ने कहा, "कल काली पूजा और दिवाली है। कल रात 2:00 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला किया गया। यह हमारा इलाका है, जहां से देवी काली के कई जुलूस गुजरते हैं। आप ऐसी गड़बड़ी क्यों पैदा कर रहे हैं? आपने हमारी पारंपरिक और लंबे समय से चली आ रही पूजाओं की अनुमति रद्द कर दी है, जबकि नई पूजाओं को आयोजित करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा, आपने कल रात हमारे स्थानीय क्लबों को भी काम करने से रोका… हम 'INDIA' गठबंधन का हिस्सा हैं, और यही उनके गुस्से का कारण है।" ममता बनर्जी ने BJP पर इलाके में अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों के समूह देर रात आकर उनके कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे थे।