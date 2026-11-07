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भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर हुए कथित हमले पर भड़कीं ममता बनर्जी, पूछा- क्या देश में लोकतंत्र या संविधान नहीं है?

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर कथित हमले पर ममता बनर्जी भड़कीं। उन्होंने पूछा, “BJP को हमला करने का अधिकार किसने दिया? क्या देश में लोकतंत्र या संविधान नहीं है?” पढ़ें पूरी खबर।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 7 Nov 2026, 2:40 PM IST

Mamata Banerjee

भतीजे अभिषेक बनर्जी के के घर पर हमले से तिलमिलाईं ममता बनर्जी (Photo-ANI)

TMC vs BJP: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर "गुंडागर्दी" का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी के आवास पर कथित हमले के बाद, "गुंडों के एक गिरोह" ने कोलकाता के कालीघाट इलाके में काली पूजा के एक कार्यक्रम पर हमला किया।

अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि रात करीब 2 बजे उनके घर पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस उनके आवास पर पहुंची। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, ममता बनर्जी ने काली पूजा और दिवाली से पहले इलाके में पारंपरिक पूजा समारोहों में बाधा डालने के आरोपों पर सवाल उठाए।

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उनका गुस्सा होने का कारण इंडिया गठबंधन

TMC प्रमुख ने कहा, "कल काली पूजा और दिवाली है। कल रात 2:00 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला किया गया। यह हमारा इलाका है, जहां से देवी काली के कई जुलूस गुजरते हैं। आप ऐसी गड़बड़ी क्यों पैदा कर रहे हैं? आपने हमारी पारंपरिक और लंबे समय से चली आ रही पूजाओं की अनुमति रद्द कर दी है, जबकि नई पूजाओं को आयोजित करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा, आपने कल रात हमारे स्थानीय क्लबों को भी काम करने से रोका… हम 'INDIA' गठबंधन का हिस्सा हैं, और यही उनके गुस्से का कारण है।" ममता बनर्जी ने BJP पर इलाके में अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों के समूह देर रात आकर उनके कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे थे।

हमारी पूजा वाली जगह का रास्ता रोका

TMC नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पारंपरिक पूजा समारोहों की अनुमति रद्द कर दी गई, जबकि मुख्य सड़क पर एक नई पूजा आयोजित करने की अनुमति दे दी गई, जिससे उनके अपने कार्यक्रम तक पहुंचने का रास्ता बाधित हो गया। "यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। हमारे इलाके के क्लब को ही देख लीजिए, वे हमें रात भर अपनी गतिविधियां नहीं चलाने देते।

मुख्य सड़क पर ही जो 'पूजा' आयोजित की गई है, उसे देखिए, इसके लिए गैर-कानूनी तरीके से अनुमति दी गई है। वहां पहले कभी 'पूजा' नहीं होती थी। यह हमेशा अंदर (परिसर के भीतर) होती थी। कल शाम करीब 9:00 बजे, उन्होंने इसे सड़क के मोड़ पर ही लगा दिया, जिससे हमारी अपनी 'पूजा' वाली जगह तक जाने का रास्ता ही बंद हो गया। यह क्या है? यह सरासर मनमानी और अत्याचार है। आप बुलडोजर लाना चाहते हैं? लाइए—हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर ही बुलडोजर चला दीजिए," उन्होंने कहा।

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