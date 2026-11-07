अभिषेक बनर्जी के हमले वाले दावे को भाजपा ने बताया ड्रामा, कहा- उन्हें मारने का समय किसके पास है?

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के अनुसार रात करीब 2 बजे कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर भाजपा और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि चोर-चोर चिल्लाने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और बढ़ गया। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा समर्थकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को जमीन पर गिरा दिया और उन पर ईंट-पत्थरों से हमला किया। अभिषेक ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों ने दो दिनों तक उनके घर और कार्यालय की निगरानी करने के बाद यह हमला किया। ।