SEBI का बड़ा कदम: 7 नवंबर से लागू होंगे सेटलमेंट रेगुलेशंस 2026, जानें कैसे दाखिल होंगे आवेदन

SEBI ने एक 'एक्सप्लेनर वीडियो' (समझाने वाला वीडियो) भी जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि आवेदक निपटान राशि कैलकुलेटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। नियामक ने कहा, "पात्र व्यक्ति 'निपटान विनियम, 2026' के अनुसार निपटान के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

अधिसूचित नियमों के अनुसार, कोई भी इकाई (entity) निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हुए, किसी भी चरण में विशिष्ट कार्यवाहियों के निपटान के लिए आवेदन कर सकती है। इन नियमों के तहत, व्यक्तियों (natural persons) के लिए 25,000 रुपये और अन्य आवेदकों के लिए 35,000 रुपये का आवेदन शुल्क तय किया गया है, जो वापस नहीं किया जाएगा (non-refundable)।