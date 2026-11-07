त्योहारी खरीदारी में सावधान! फर्जी वेबसाइट्स का जाल, 8 महीने में 308 करोड़ की साइबर ठगी

Diwali online shopping fraud: त्योहारी सीजन में जहां एक ओर बाजारों में खरीदारी की धूम है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधियों ने भी जाल बिछा रखा है। दिवाली के बाद तक का समय ऑनलाइन ठगी के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल शुरुआती आठ महीनों में ही मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड की 53,530 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इनमें 308.35 करोड़ रुपए की ठगी हुई। हालांकि त्वरित कार्रवाई के चलते पुलिस ने 86.16 करोड़ रुपए बचाने में सफलता भी हासिल की, लेकिन जागरूकता ही इस खतरे से बचने का सबसे बड़ा उपाय है।