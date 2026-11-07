‘ED कोई ‘सुपर कॉप’ नहीं, हर मामले की जांच नहीं कर सकती’, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज केस को किया रद्द

कोर्ट ने आगे कहा- प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई के लिए पहले एक मूल आपराधिक मामला यानी प्रेडिकेट ऑफेंस होना जरूरी है। यदि उस मामले में आरोपी को राहत मिल जाती है या मुकदमा खत्म हो जाता है, तो उसके आधार पर चल रही ईडी की कार्रवाई भी जारी नहीं रह सकती।