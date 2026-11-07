‘न परिवार, न पार्टी और न बिहार… कोई गंभीरता से नहीं लेता’, BJP के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप पर साधा निशाना

शहजाद पूनावाला ने वोट चोरी के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल चुनाव हारने के बाद वोट चोरी का आरोप लगाना एक फैशन बन गया है। उन्होंने राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब राहुल गांधी चुनाव हारते हैं तो वे भी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। इसी तरह जब तेज प्रताप या उनके समर्थक किसी खेल में जीत हासिल नहीं कर पाते, तो वे भी ऐसे ही आरोप लगाने लगते हैं।