7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘न परिवार, न पार्टी और न बिहार… कोई गंभीरता से नहीं लेता’, BJP के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप पर साधा निशाना

Shehzad Poonawalla Statement: 'राइज एंड फॉल' सीजन-2 के विजेता शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप यादव के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का 'जोकर' बताया। साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Updated: 7 Nov 2026, 5:12 PM IST

Rise and Fall Season 2

शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Shehzad Poonawalla Statement: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन-2 के विजेता और पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने तेज प्रताप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेते और न ही कोई अन्य उन्हें गंभीरता से लेता है।

शहजाद पूनावाला ने कहा कि तेज प्रताप को उनके परिवार, पूर्व राजनीतिक दल और बिहार में भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने उन्हें भारतीय राजनीति का 'जोकर' तक करार दिया।

'वोट चोरी' के आरोपों को बताया फैशन

शहजाद पूनावाला ने वोट चोरी के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल चुनाव हारने के बाद वोट चोरी का आरोप लगाना एक फैशन बन गया है। उन्होंने  राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब राहुल गांधी चुनाव हारते हैं तो वे भी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। इसी तरह जब तेज प्रताप या उनके समर्थक किसी खेल में जीत हासिल नहीं कर पाते, तो वे भी ऐसे ही आरोप लगाने लगते हैं।

तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, 13.25 लाख किसानों को मिलेगा 75 हजार रुपये तक का फसल ऋण माफी लाभ

ये भी पढ़ें
CM Vijay

तेज प्रताप को बताया 'फ्लिप-फ्लॉपर'

शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप पर निशाना साधते हुए उन्हें 'फ्लिप-फ्लॉपर' बताया। उनका कहना है कि तेज प्रताप अपने रुख और बयानों को बार-बार बदलते रहते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि रियलिटी शो का नतीजा निर्धारित नियमों के तहत घोषित किया गया था। तेज प्रताप के आरोपों को अपनी जीत की साख खराब करने की कोशिश बताया।

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि शो में दर्शकों के वोटों की चोरी हुई है और गौतम गुलाटी इस ट्रॉफी के असली हकदार थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि शहजाद पूनावाला की जीत के पीछे बीजेपी का समर्थन था।

बीजेपी से दिया था इस्तीफा

बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने 17 अगस्त 2026 को सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इसके पीछे गंभीर आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों को वजह बताया था। 

पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताते हुए कहा था कि मैं व्यवस्था छोड़ रहा हूं, व्यक्ति और विचारधारा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह निजी क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन मोदी और बीजेपी की विचारधारा का समर्थन जारी रखेंगे।

Punjab Politics: BJP के पोस्टर पर भड़की AAP, कहा- पंजाब को बदनाम करने की साजिश कर रही भाजपा

ये भी पढ़ें
AAP MP Sanjay Singh
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.