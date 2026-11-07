Ahmedabad: पति को पसंद नहीं आई खाने में बनी सब्जी, बौखलाई पत्नी ने खोया आपा, रिटायर्ड फौजी पति की ले ली जान

पुलिस की जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच पिछले करीब एक साल से आए दिन विवाद होते थे। खाने में क्या बनाया है, किस तरह का खाना बना है और पैसों के लेनदेन जैसी बातों पर भी दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। रात भी खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा बन गया। एसीपी वीएन यादव ने बताया कि झगड़े के दौरान गुस्से में आकर निर्मला ने रसोई से चाकू लाकर पति पर हमला किया था। फिलहाल आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच की जा रही है।