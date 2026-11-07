Narayan Sai: जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं की तबीयत बिगड़ी, आनन-फानन में पहुंचाया अस्पताल

नियमों के अनुसार समय-समय पर उसे स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। इससे पहले अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को बड़ा झटका देते हुए 2013 के दुष्कर्म मामले में उसकी उम्रकैद की सजा को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया था। 4 मई को गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए टिप्पणी की थी कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई आधार नजर नहीं आता कि आवेदक की बरी होने की संभावना हो।