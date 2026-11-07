भारतीय वायुसेना ने रचा इतिहास, LAC के पास 13,629 फीट की ऊंचाई पर उतरा IL-76MD विमान

भारतीय वायु सेना के बेड़े में 'गजराज' के नाम से जाना जाने वाला IL-76MD विमान भारी सैन्य उपकरणों जैसे तोपखाने, टैंक और सैनिकों को सीधे युद्ध के मैदान तक तेजी से पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चार इंजनों वाला यह विशाल विमान लगभग 190 टन के अधिकतम टेक-ऑफ वजन के साथ उड़ान भर सकता है और 40 टन से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम है।