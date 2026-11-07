फेसबुक से मिला सुराग, गाड़ियां रोक मोबाइल टॉर्च के सहारे बीहड़ में घुसी STF; मनेर में कैसे ढेर हुए संजीत हत्याकांड के 3 शूटर?

जैसे-जैसे पुलिस टीम कच्चे रास्तों पर बेहद सावधानी से आगे बढ़ी, वे अपराधियों के ठिकाने के बिल्कुल करीब पहुंच गई, तभी वहां घात लगाए बैठे अपराधियों को उनके आने का अहसास हो गया। खुद को घिरा हुआ पाकर अपराधियों ने बिना किसी चेतावनी के पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी के दौरान मनेर स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) रजनीश कुमार को एक गोली छूती हुई निकली। जानलेवा हमले के बाद पुलिस और STF के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपनी सर्विस पिस्तौल से जवाबी फायरिंग की।