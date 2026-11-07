उमर के पिता ने अंग्रेज नर्स के लिए तोड़ी थी बहन से सगाई, दूध वाले की बेटी पर आ गया था शेख अब्दुल्ला के ससुर का दिल

फारूक 1955 में डॉक्टरी पढ़ने के लिए जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) मेडिकल कॉलेज गए। यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इंग्लैंड चले गए। वह वहीं बसना चाहते थे। वहां उन्होंने एक अस्पताल में नौकरी कर ली। वहीं मोली प्रिचर नाम की एक नर्स से उनकी मुलाक़ात हुई। फारूक को वह अच्छी लगीं। उन्होंने उनसे करीबी बढ़ाना शुरू किया। मोली ने पहले तो फारूक के साथ डेट करने से मना कर दिया, क्योंकि वह अलग किस्म की लड़की थीं। सिगरेट-शराब से दूर रहने वाली साधारण लड़की। फारूक दिलफेंक किस्म के मर्द थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि बीवी के रूप में मोली इंग्लैंड में उनके बसने और उनका घर बसाने में बड़ी मददगार साबित होगी। इसलिए उनके इंकार को हां में बदलने के लिए फारूक ने पूरा ज़ोर लगा दिया। अंत में वह कामयाब रहे। मोली ने डेट के लिए हां कर दी थी।