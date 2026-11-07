रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाला हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में, बिश्नोई गैंग से जुड़ा है नाम

फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पता चला कि हमलावर बाइक से आया था और शेट्टी टावर तक पैदल पहुंचकर गोलियां चलाने के बाद फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं, फरवरी 2026 में रोहित शेट्टी और अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी भरे ऑडियो संदेश भेजे जाने की खबर आई थी। संदेश भेजने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया था। पुलिस इन ऑडियो की जांच कर रही थी कि आवाज असली थी या तकनीक की मदद से तैयार की गई थी।