रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाला हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में, बिश्नोई गैंग से जुड़ा है नाम

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का आरोपी हैरी बॉक्सर अमेरिका में पकड़ा गया (फोटो सोर्स-@siryanshyadav)
फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद बॉलीवुड से जुड़े लोगों को धमकियां देने वाले गैंगस्टर हैरी बॉक्सर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, उसे अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। हैरी बॉक्सर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जाता है और आरोप है कि वह विदेश में बैठकर गैंग का नेटवर्क चला रहा था।
रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया था। बताया जाता है कि उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। घटना के बाद सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो संदेशों के जरिए बॉलीवुड से जुड़े लोगों को धमकियां भी दी गई थी।
सूत्रों के अनुसार, हैरी बॉक्सर बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और अमेरिका में रहकर गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था। उसके खिलाफ हत्या, धमकी देने और रंगदारी वसूलने जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। हालांकि, अमेरिका में उसकी हिरासत और उससे जुड़ी कार्रवाई को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हैरी बॉक्सर की हिरासत की खबर ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया को भी अमेरिका में हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई थी।
फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर 1 फरवरी 2026 की देर रात बाइक सवार हमलावर ने कई राउंड फायरिंग की थी। घटना के समय रोहित शेट्टी घर में मौजूद थे, लेकिन इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरि बॉक्सर और हरमन संधू ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। पोस्ट में रोहित शेट्टी को पहले दी गई चेतावनी का जिक्र करते हुए आगे और बड़ी वारदात करने की धमकी भी दी गई थी।
फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पता चला कि हमलावर बाइक से आया था और शेट्टी टावर तक पैदल पहुंचकर गोलियां चलाने के बाद फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं, फरवरी 2026 में रोहित शेट्टी और अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी भरे ऑडियो संदेश भेजे जाने की खबर आई थी। संदेश भेजने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया था। पुलिस इन ऑडियो की जांच कर रही थी कि आवाज असली थी या तकनीक की मदद से तैयार की गई थी।
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