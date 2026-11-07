महाराष्ट्र में छिपा था झारखंड का मोस्ट वांटेड नक्सली, ATS ने किया गिरफ्तार, 10 लाख का था इनाम

Maharashtra ATS Naxal Arrest: महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को अपने नक्सल विरोधी अभियानों में एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएस की टीम ने पुख्ता खुफिया इनपुट के आधार पर ठाणे जिले के ठाकुरली इलाके की घेराबंदी की और 45 वर्षीय संदिग्ध नक्सली संजय सरोज यादव को गिरफ्तार कर लिया। नक्सली संगठन के भीतर और आपराधिक रिकॉर्ड में वह संजय गोडराय और बुधराम जैसे नामों से भी जाना जाता है। मूल रूप से झारखंड के नक्सल प्रभावित जंगलों में रहने वाला यह व्यक्ति कई आपराधिक मामलों में लंबे समय से वांटेड था।