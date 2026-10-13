संजय गांधी ने मेनका से दूरी बनाने के लिए किया था खुशवंत सिंह का इस्तेमाल, पत्रकार ने खुद को कहा था Call Girl of Indian Journalism

1 संजय गांधी और मेनका आनंद की शादी 29 सितंबर 1974 को संजय गांधी ने मेनका आनंद से शादी की। मेनका उस समय 18 साल की थीं, जबकि संजय 28 साल के थे। दोनों परिवारों की असहमति के बावजूद शादी हुई।

2 शादी का स्थान दोनों की शादी नेहरू परिवार के मुस्लिम मित्र यूनुस के घर पर हुई।

3 इमरजेंसी के दौरान मेनका जून 1975 में इमरजेंसी लगने के समय मेनका नई दुल्हन थीं। उन्होंने बाद में कहा कि उस दौरान उनकी जिंदगी संजय गांधी के इर्द-गिर्द घूमती थी और वह उनके प्यार में डूबी हुई थीं।

4 मेनका को व्यस्त रखने की योजना संजय गांधी ने मेनका को व्यस्त रखने के लिए पत्रकार खुशवंत सिंह की मदद ली। उनके सहयोग से साप्ताहिक पत्रिका 'सूर्या' शुरू की गई, जिसकी संपादक मेनका बनीं।

5 खुशवंत सिंह की भूमिका खुशवंत सिंह ने 'सूर्या' के शुरुआती छह अंक खुद संपादित किए। मेनका को बचपन से लिखने का शौक था और वह संजय को अपनी कविताएं दिखाया करती थीं।

6 खुशवंत सिंह और संजय गांधी की नजदीकी इमरजेंसी के दौरान खुशवंत सिंह संजय और इंदिरा गांधी के करीब आ गए थे। उन्होंने बाद में लिखा कि संजय की मदद से उन्हें 'हिंदुस्तान टाइम्स' का संपादक और राज्यसभा सांसद बनने में मदद मिली।

7 'हिंदुस्तान टाइम्स' के कर्मचारियों की सूची खुशवंत सिंह के अनुसार, संजय गांधी ने उन्हें अखबार के कर्मचारियों की एक सूची दी थी और उनमें कथित कम्युनिस्टों पर नजर रखने को कहा था। सिंह ने लिखा कि सूची में शामिल 25 कर्मचारी भाकपा या माकपा के सदस्य थे।

8 खुशवंत सिंह को मिला राजनीतिक लाभ इमरजेंसी का समर्थन करने के दौरान खुशवंत सिंह को नेहरू-गांधी परिवार से लाभ मिलने की बात सामने आई। बाद में उन्होंने परिवार से दूरियां बढ़ने पर कई घटनाओं का खुलासा किया।

9 1977 के चुनाव में हार इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी।

10 संजय गांधी के वित्तीय मामलों की जांच जनता पार्टी सरकार ने संजय गांधी के वित्तीय लेनदेन और मारुति प्रकरण की जांच के आदेश दिए। लेख के अनुसार, जांच में ठोस नतीजे नहीं निकले।

11 संजय गांधी के ससुर की रहस्यमय मौत संजय गांधी के ससुर कर्नल आनंद पूछताछ के दायरे में आए थे। बाद में वह मृत पाए गए। उनके हाथ में रिवॉल्वर था और उनकी मौत हत्या थी या आत्महत्या, यह सवाल अनसुलझा रह गया।

12 रहस्यमय नोट कर्नल आनंद की मौत के बाद एक नोट मिलने की बात सामने आई, जिस पर लिखा था— “Pressure Sanjay Unbearable”। इससे यह सवाल उठा कि उन पर किसका दबाव था।

13 संजय गांधी का विमान उड़ाना सीखना इमरजेंसी से कुछ समय पहले संजय गांधी ने विमान उड़ाना सीखा और पायलट लाइसेंस हासिल किया। जनता पार्टी सरकार ने बाद में उनका लाइसेंस सीज कर दिया था, लेकिन वह इसे वापस पाने में कामयाब रहे।

14 करण थापर के साथ विमान में खतरनाक करतब पत्रकार करण थापर ने संजय गांधी के साथ दो सीटों वाले विमान में उड़ान का अनुभव साझा किया। उनके मुताबिक, संजय हवा में लूप और दूसरे जोखिम भरे करतब दिखाते थे तथा खेतों में काम कर रहे किसानों के करीब विमान ले जाकर अचानक ऊपर उठा लेते थे।

15 संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत 23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में संजय गांधी और उनके साथ मौजूद एक अन्य पायलट की मौत हो गई। संजय गांधी की उम्र उस समय 34 वर्ष थी।