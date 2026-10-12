जब ट्रेन से उतर कर प्लेटफॉर्म पर दंगाइयों से भिड़ गईं थीं इंदिरा गांधी, तीन साल के राजीव भी थे साथ

संजय जब तक पैदा नहीं हुए थे, तब तक तो राजीव को माता-पिता का पूरा समय मिलता था। संजय के जन्म के बाद जब इंदिरा की तबीयत ठीक नहीं थी। उनका जन्म समय से पहले हो गया था। प्रसव के दौरान इंदिरा का बहुत खून बहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थीं। ऐसे में राजीव के नखरों से उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। उन्होंने लिखा है, 'मैं ठीक नहीं थी और राजीव के नखरे मुझे बड़े परेशान करते थे। डांट-फटकार से बात और खराब ही होती थी। इसलिए मैंने तर्क से काम लिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं कि तुम्हारे चिल्लाने से मुझे दिक्कत होती है। राजीव ने कहा- मैं क्या करूं? मैं रोना चाहता नहीं, पर रोना आ जाता है।' इस पर इंदिरा ने कहा- गार्डन में बड़ा सा फाउंटेन है। जब भी तुम्हारा रोने या चीखने का मन करे, तुम फाउंटेन के पास चले जाया करो। इसके बाद जैसे ही इंदिरा को लगता कि राजीव रोने वाले हैं, वह कहने लगतीं- फाउंटेन। राजीव फाउंटेन के पास चले जाते। वहां उनका ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें थीं कि वह अपना 'दुख-दर्द' भूल जाया करते थे।