गांधी परिवार का वह जश्न जिसमें फीरोज गांधी को टेंट में रहना पड़ा था

कमला के परिवार वालों ने पुरानी दिल्ली में अपने एक पड़ोसी की तीनमंज़िला हवेली में अपने सारे मेहमान रुकवाए थे। जवाहरलाल के पटिया मोतीलाल नेहरू ने 300 मेहमानों को इलाहाबाद से दिल्ली लाने के लिए ट्रेन बुक की थी। दिल्ली से भी बड़ी संख्या में मेहमान आए। दिल्ली से सटे बाहरी इलाके में एक अस्थाई शहर बसा दिया गया था और फूलों से 'नेहरू वेडिंग कैंप' लिखवा दिया गया था। ऐसा लगता था जैसे सफ़ेद तंबुओं का शहर बसा दिया गया हो। सात दिन तक रस्म और जश्न चलते रहे। परिवार इलाहाबाद लौट गया तो वहां भी कई दिन भोज और तरह-तरह के आयोजन चलते रहे।