कौन हैं दिल्ली की अवीवा बेग? जो प्रियंका गांधी की बनेंगी बहू, खेल जगत से जुड़ा है नाम

रेहान वाड्रा ने जिससे सगाई की है, वह दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से पूरी की, जिसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अवीवा सिर्फ़ एक चर्चित परिवार से जुड़ा नाम नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से अलग पहचान भी बनाई है। वह एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र और प्रोड्यूसर हैं, और उनका काम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई पोर्टल्स और प्रकाशनों में प्रकाशित हो चुका है। रेहान वाड्रा की मंगेतर राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव है, इसलिए वह अक्सर कैमरा लेकर जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों की यात्रा करती रहती हैं।