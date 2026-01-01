1 जनवरी 2026,

नई दिल्ली

कौन हैं दिल्ली की अवीवा बेग? जो प्रियंका गांधी की बनेंगी बहू, खेल जगत से जुड़ा है नाम

Raihan Vadra Engagement: सियासी हलचल के बीच गांधी परिवार में खुशी का मौका आया है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने सात साल से डेट कर रहीं अवीवा बेग से परिवार की मौजूदगी में सगाई कर ली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

नई दिल्ली

Imran Ansari

Jan 01, 2026

Priyanka Gandhi son Rehan Vadra got engaged to Aviva Baig

Raihan Vadra Engagement: सियासी हलचल के बीच गांधी परिवार में खुशी का मौका आया है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने सात साल से डेट कर रहीं अवीवा बेग से परिवार की मौजूदगी में सगाई कर ली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

सियासी उठा-पटक के बीच गांधी परिवार में एक बार फिर खुशियों का माहौल है। दरअसल, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी प्रेमिका से सगाई कर ली है। बताया जा रहा है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को पिछले सात साल से डेट कर रहे थे। अब दोनों परिवारों की मौजूदगी में दोनों ने सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दोनों की तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही हैं।

एक ही स्कूल में थे रेहान और अवीवा

मिली जानकारी के अनुसार, रेहान और अवीवा के परिवार पहले से एक-दूसरे के क़रीब माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि रेहान और अवीवा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रेहान वाड्रा ने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की है, उसी स्कूल से जहां राजीव गांधी और राहुल गांधी भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) चले गए।

कौन हैं अवीवा बेग?

रेहान वाड्रा ने जिससे सगाई की है, वह दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से पूरी की, जिसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अवीवा सिर्फ़ एक चर्चित परिवार से जुड़ा नाम नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से अलग पहचान भी बनाई है। वह एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र और प्रोड्यूसर हैं, और उनका काम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई पोर्टल्स और प्रकाशनों में प्रकाशित हो चुका है। रेहान वाड्रा की मंगेतर राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव है, इसलिए वह अक्सर कैमरा लेकर जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों की यात्रा करती रहती हैं।

क्या करते हैं Raihan Vadra?

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा को भी फोटोग्राफी का शौक रहा है। उन्हें भी अपनी मंगेतर की तरह ट्रैवलिंग और नेचर फोटोग्राफी में खास दिलचस्पी है। खबरों के मुताबिक, रेहान पेशेवर तौर पर इंस्टॉलेशन और विज़ुअल आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वह ‘डार्क परसेप्शन’ शीर्षक से अपनी पहली सोलो एग्ज़ीबिशन आयोजित कर चुके हैं। इसके अलावा, कोलकाता में ‘द इंडिया स्टोरी’ नाम से उनकी एक और प्रदर्शनी भी लगाई जा चुकी है। दिसंबर 2022 में रेहान की दूसरी एग्ज़ीबिशन आयोजित की गई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया।

राजनीति में आएंगे रेहान वाड्रा?

गांधी परिवार के बेटे रेहान वाड्रा का नाम अभी तक राजनीति से नहीं जुड़ा है और न ही उनके राजनीति में आने को लेकर कोई आधिकारिक चर्चा सामने आई है। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि वह भविष्य में राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं। हालांकि 24 साल की उम्र होने के बावजूद उनकी रुचि राजनीति की ओर दिखाई नहीं देती है और न ही वह किसी राजनीतिक मंच पर सक्रिय नजर आए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि फिलहाल उनकी दिलचस्पी राजनीति में कम है।

प्रियंका गाँधी

