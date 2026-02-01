3 पत्नी…6 बैंक अकाउंट, जांच के बाद पुलिस भी हैरान, कैसे परिवार चला रहा था चेतन?

Ghaziabad Three sisters suicide:गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली 3 नाबालिग बहनों के परिवार की घर के हालात इतने दयनीय है कि उधारी ले लेकर घर खर्च निकल रहा है। पुलिस ने माता- पिता के छह बैंक खातों की पड़ताल की तो सामने आया सच। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली 3 नाबालिग बहनों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। चेतन ने तीन शादी तो कर ली लेकिन अब घर चला पाना मुश्किल हो गया है। उधारी मांग-मांग कर तीनों पत्नियों को दो वक्त की रोटी नसीब कर रहा है। जब पुलिस ने चेतन और उसकी तीन पत्नियों के कुल छह बैंक खातों की जांच के बाद सामने आया कि परिवार 2 साल से तंगहाली में जी रहा था। कभी कोई लोन, कभी किसी से उधार तो कभी छोटी-मोटी आमदनी से जैसे-तैसे चेतन गुजारा कर रहा था।