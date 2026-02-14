छात्रों के लिए दिल्ली बना दुनिया का सबसे किफायती शहर

भारत में 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में 15.5 करोड़ लोग हैं, जो इस आयु वर्ग में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। इसके चलते भारत अब विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए अपने कैंपस के विस्तार को लेकर सबसे रणनीतिक बाजार बन गया है। अब तक 18 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट या पंजीकरण प्रमाणपत्र मिल चुका है, जिसमें से तीन पहले से ही परिचालन में हैं। डेलॉयट और नाइट फ्रैंक की संयुक्त रिपोर्ट 'इंडियाज़ 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट 2026' के अनुसार वैश्विक विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए भारत की ओर तेज़ी से रुख करने के पीछे यह प्रमुख कारण है।