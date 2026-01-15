सीएम नीतीश के बेटे की राजनीति में होगी एंट्री? कांग्रेस ने कहा- निशांत का मजाक मत बनाइए, ढाई साल में 100 बार…

निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, जिनका जन्म 1975 में पटना में हुआ था। वह अविवाहित हैं और सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। वह अक्सर अपने पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखे जाते हैं, लेकिन उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी है क्योंकि नीतीश कुमार एक पक्के समाजवादी हैं और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनके राजनीति में आने की मांग उठती रही है, खासकर उत्तराधिकारी के तौर पर, लेकिन नीतीश ने हमेशा वंशवादी राजनीति की आलोचना की है और इस मामले पर सार्वजनिक सवालों से बचते रहे हैं।