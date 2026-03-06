Bihar Politics: नीतीश ने बुलाई JDU विधायकों-सांसदों की अहम बैठक, पोस्टरों के जरिए कार्यकर्ताओं ने की भावुक अपील

कार्यकर्ताओं की यह नाराजगी अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर कार्यकर्ता नीतीश कुमार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं ने बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों के जरिए मुख्यमंत्री से भावुक अपील की गई है कि वे अपने फैसले पर फिर से विचार करें। पोस्टर पर लिखा है— 'नीति सेवक कर रहा पुकार, नेता करें अपने निर्णय पर पुनः विचार।'