5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

क्या बिहार में फिर फंसेगा नई सरकार का पेंच? राज्य सभा जाने से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने रखी बड़ी शर्त

नीतीश कुमार ने राज्य सभा जाने से पहले बीजेपी से जेडीयू के लिए गृह मंत्रालय की मांग की है। बिहार की एनडीए सरकार में अभी गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 05, 2026

bihar politics, amit shah, nitish kumar

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने राज्य सभा जाने से पहले अपनी पार्टी जेडीयू के लिए एक बड़ी मांग कर दी है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने बिहार में गृह विभाग पर दावा ठोक दिया है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के इस दावे के बाद बिहार में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। जेडीयू ने बीजेपी से साफ कर दिया है कि गृह विभाग फिर से उसे मिलना चाहिए। पिछले करीब 20 वर्षो से गृह विभाग एनडीए सरकार में जदयू के पास ही रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था से जुड़े इस विभाग पर दावा ठोंक दिया है।

सम्राट चौधरी के पास है गृह विभाग

नई सरकार में गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की स्थिति प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। बीजेपी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास 89 विधायक हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का दावा स्वाभाविक है। बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनती है तो सम्राट चौधरी सीएम पद के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के पास ही वर्तमान सरकार में गृह विभाग है।

नीतीश कुमार ने क्यों किया दावा?

बिहार में एनडीए सरकार के दौरान गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहा है। लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद गृह मंत्रालय बीजेपी के पास चला गया था। इसको लेकर जदयू में असंतोष की चर्चा थी। कहा जा रहा है कि इसको देखते हुए जदयू ने गृह मंत्रालय पर अपना दावा ठोका है। नई सरकार के गठन से पहले एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

बिहार में बदलेगा सरकार का फॉर्मूला!

बिहार में एनडीए की जो सरकार है उसमें जेडीयू का मुख्यमंत्री है। जबकि बीजेपी कोटे के दो डिप्टी सीएम हैं। लेकिन, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर सत्ता का यह समीकरण पूरी तरह बदल जायेगा। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू के दो डिप्टी सीएम वाला नया फॉर्मूला सामने आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। इसके बाद बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: CM आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा, जेडीयू नेताओं को मुख्यमंत्री आवास जाने से रोका
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Mar 2026 08:45 pm

Published on:

05 Mar 2026 08:24 pm

Hindi News / Bihar / Patna / क्या बिहार में फिर फंसेगा नई सरकार का पेंच? राज्य सभा जाने से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने रखी बड़ी शर्त

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'अमित अंकल बोले हैं…', नीतीश के नामांकन के बाद निशांत का पुराना वीडियो वायरल, क्यों हो रही चर्चा?

bihar politics, nishant kumar, bihar news
पटना

राज्यसभा में नीतीश: तीन धड़ों में बंटी जेडीयू, बीजेपी के सहारे हो जाएगी पार्टी?

rajya sabha election , bihar politics
राष्ट्रीय

नीतीश, नितिन और कुशवाहा ने नामांकन कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कमाल

bihar politics, rajya sabha election
पटना

नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं देंगे, एक महीने तक पद पर रहेंगे

Nitish Kumar
राष्ट्रीय

बिहार की 5 सीटों के लिए 6 नामांकन, अब ओवैसी के हाथ में चाबी; जानें राजद ने किसे बनाया प्रत्याशी

rajya sabha election, bihar news, bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.