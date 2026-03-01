क्या बिहार में फिर फंसेगा नई सरकार का पेंच? राज्य सभा जाने से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने रखी बड़ी शर्त

नीतीश कुमार ने राज्य सभा जाने से पहले अपनी पार्टी जेडीयू के लिए एक बड़ी मांग कर दी है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने बिहार में गृह विभाग पर दावा ठोक दिया है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के इस दावे के बाद बिहार में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। जेडीयू ने बीजेपी से साफ कर दिया है कि गृह विभाग फिर से उसे मिलना चाहिए। पिछले करीब 20 वर्षो से गृह विभाग एनडीए सरकार में जदयू के पास ही रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था से जुड़े इस विभाग पर दावा ठोंक दिया है।