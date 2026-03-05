Rajya Sabha Election: बिहार की 5 सीटों के लिए 6 नामांकन, अब ओवैसी के हाथ में चाबी; जानें राजद ने किसे बनाया प्रत्याशी

Rajya Sabha Election: बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई। नॉमिनेशन के आखिरी दिन कुल छह उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चे दाखिल किए हैं, जिससे यह तो साफ हो गया कि इस बार का चुनाव परिणाम बिना मतदान के नहीं आएगा और वोटिंग 16 मार्च को होनी है। जहां एनडीए ने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, वहीं राजद ने एक उम्मीदवार के जरिए एनडीए के क्लीन स्वीप के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश की है। अब इस पूरे मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) और मायावती (BSP) के विधायक किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं।