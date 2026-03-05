तो क्या बीजेपी ने चुनाव के पहले तय कर लिया था नीतीश को हटाने का गेम प्लान?

नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें अब कोई संशय नहीं रह गया है। बिहार में कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। संभवतः बीजेपी का कोई नेता बनेगा। बीजेपी और जद(यू) ने पिछले साल नवंबर में जब मिल कर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था तब जनता को बताया था कि चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। लेकिन, उन्होंने नीतीश को चुनाव बाद का ‘सीएम चेहरा’ बताने से अंत तक परहेज किया।