NEET पेपर लीक का नासिक कनेक्शन: पहली डिजिटल कॉपी वहीं बनी, मोबाइल नहीं पोर्टेबल स्कैनर से हुआ खेल

NEET Paper Leak Nashik Connection: देशभर में चर्चा का विषय बने नीट यूजी NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों को अब बड़े और चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पूरे रैकेट की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से हुई, जहां सबसे पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र की डिजिटल कॉपी तैयार की गई। इसके बाद राजस्थान के सीकर से इस नेटवर्क को बड़े स्तर पर ऑपरेट किया गया। जांच में यह भी पता चला है कि पेपर लीक करने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ताकि किसी को शक न हो।