NEET 2026 Cancelled: वाट्सऐप से कैसे हुआ नीट पेपर लीक? जानें कैसे और कहां से शुरू हुई थी इस मामले की जांच



जांच एजेंसियों के मुताबिक, कथित गेस पेपर सबसे पहले सीकर निवासी राकेश मंडावरिया द्वारा शेयर किया गया था। बताया जा रहा है कि उस समय वह देहरादून में मौजूद था। इसके बाद यह पेपर देहरादून से राजस्थान के चुरू के एक एमबीबीएस छात्र तक पहुंचा। वह छात्र फिलहाल केरल में पढ़ाई कर रहा है। जांच में सामने आया है कि उसने मई की शुरुआत में यह गेस पेपर अपने सीकर में रहने वाले दोस्त को भेजा था। यहीं से मामला तेजी से फैलता गया। सीकर के एक पीजी मालिक तक यह पेपर पहुंचा और उसने इसे कई छात्रों को फॉरवर्ड कर दिया। बाद में छात्रों ने इसे अपने दोस्तों और कुछ करियर काउंसलर्स तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते यह कथित गेस पेपर बड़े नेटवर्क में फैल गया।