कौन है शुभेंदु के पीए का कातिल, CBI की 7 सदस्यीय टीम करेगी खुलासा, 3 आरोपी रिमांड पर

Shubhendu Adhikari PA Murder: पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच गया है। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की जांच अब सीबीआई (CBI) के हाथों में है। CBI ने इस मामले की जांच करने के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाई है, जिसमें 7 अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस पूरी टीम की निगरानी डीआईजी (DIG) रैंक के एक बड़े अधिकारी करेंगे।